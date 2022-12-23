За даними видання, чоловік грав у лотерею понад 20 років. Щоб виграти, використав ретельно продуману комбінацію.

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Як чоловік в США виграв понад 2 мільйони доларів

Виграшні номери були ретельно продуманою комбінацією дат народження та ювілеїв. Чоловік використовував їх для інших лотерейних білетів в інші дні, але нічого не виграв,

– мовиться в повідомленні.

Проте цього разу він назвав однакове число в шести різних лотерейних білетах та виграв у кожному з них.

Так, мешканець Массачусетсу заробив:

майже 2 мільйони доларів;

та 20 щорічних платежів по 25 тисяч доларів.

Адже для останнього виграшного білета чоловік обрав варіант ануїтету – послідовних планових платежів протягом року. Попередньо відомо, що американець планує купити мотоцикл.

За даними видання, саме мешканці штату Массачусетс витрачають найбільше коштів на душу населення на лотерейні білети та квитки зі знижкою, ніж будь-де в США.

Коротко про останні виграші