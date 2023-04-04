Торжественная церемония награждения победителей фотоконкурса EU NEIGHBOURS EAST – FOTOFESTIWAL проходила в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа, информирует 24 Канал. В общем жюри выделило работы 6 участников из разных стран.

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Украинка победила на международном фотоконкурсе

Обладательницей первого места от Украины стала фотограф Марыся Мьяновская. Ее проект "Ох, брате, де ж ти?" посвящен ее старшему брату, погибшему в 2018 году. По словам автора, он олицетворяет первое поколение молодежи независимой Украины 1990-х годов.

У меня с моим братом была очень большая разница в возрасте – 14 лет. Из-за этой разницы я очень часто не понимала его поступков. Работая над проектом, я научилась видеть, что люди не управляют своей жизнью и некоторые вещи случаются, потому что случаются. Все мы имеем свои мечты, но не надо забывать, что иногда мир отличается от того, каким бы мы хотели его видеть,

– отметила Мьяновская.

Сейчас жизнь Марыси разделена между Киевом и Краковом. Фотоработы девушки об украинской молодежи публиковались в международных журналах и были представлены на выставках в Украине и за границей.



Проект "Ох, брате, де ж ти?​" Марыси Мьяновской / Фото EU NEIGHBOURS EAST

В финал фотоконкурса "Семейные связи" попали 3 украинца

Кроме Марыси Мьяновской, на конкурсе были представлены работы еще двух украинских фотохудожников. В частности, фотограф из Киева Елена Морозова представила работу, посвященную своей бабушке.

Это сильная память для меня о моей бабушке. Она была очень важным человеком в моей жизни и моей лучшей подругой. Мне хотелось, чтобы она постоянно была со мной, чтобы ее жизнь постоянно продолжалась,

– рассказала Морозова.

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На фотоконкурс поступило более 400 заявок из 6 стран Восточного партнерства

Международный фотоконкурс был организован программой EU NEIGHBOURS EAST в партнерстве с польским Fotofestiwal. Продемонстрировать свою интерпретацию на тему "Семейные связи" пригласили фотографов из 6 стран Восточного партнерства:

Азербайджана;

Беларуси;

Армении;

Грузии;

Республики Молдова;

Украины.

В общей сложности на конкурс поступило более 400 заявок. Из них команда из 5 профессиональных международных судей выбрала 18 фотопроектов, вошедших в список отобранных кандидатов – по 3 от каждой страны. Их пригласили на церемонию вручения наград в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа, где и объявили имена победителей.

Отметим, что каждый из шести победителей из каждой страны получил приз в размере 1000 евро.

Фотоконкурс стал главным мероприятием коммуникационной кампании на тему "Семейные связи"

В жюри фотоконкурса отметили, что такие мероприятия помогают отметить важность тем семьи, традиций и культуры разных стран.

Я очень поражена тем, как представители стран Восточной Европы передают свое видение семейных связей, что в них вкладывают. Эти работы заставили меня посмотреть по-другому на эту тему,

– отметила представительница жюри конкурса Ариана Ринладо.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский добавил, что крайне важен фокус на семье и родственных связях, которые сделали победители фотоконкурса в своих работах.

Семья – чрезвычайно важная часть общества. И я рад, что Европейский Союз является частью такой увлекательной инициативы,

– отметил Герчинский.



Награждение победителей фотоконкурса "Семейные связи" / Фото EU NEIGHBOURS EAST

EU NEIGHBOURS EAST – это региональная коммуникационная программа Евросоюза, включающая 6 стран Восточного партнерства. Фотоконкурс стал главным мероприятием коммуникационной кампании на тему "Семейные связи". Главная идея кампании состоит в том, чтобы: