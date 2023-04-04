Урочиста церемонія нагородження переможців фотоконкурсу EU NEIGHBOURS EAST – FOTOFESTIWAL відбувалася у Тбіліському музеї фотографії та мультимедіа, інформує 24 Канал. Загалом журі виділило роботи 6 учасників з різних країн.
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Українка перемогла на міжнародному фотоконкурсі
Володаркою першого місця від України стала фотографиня Марися М'яновська. Її проєкт "Ох, брате, де ж ти?" присвячений її старшому братові, який загинув у 2018 році. За словами авторки, він уособлює перше покоління молоді незалежної України 1990-х років.
У мене з моїм братом була дуже велика різниця у віці – 14 років. Через цю різницю я дуже часто не розуміла його вчинків. Працюючи над проєктом, я навчилася бачити, що люди не керують своїм життям і деякі речі стаються, тому що стаються. Всі ми маємо свої мрії, але не треба забувати, що іноді світ відрізняється від того, яким би ми хотіли його бачити,
– зазначила М'яновська.
Нині життя Марисі розділене між Києвом та Краковом. Фотороботи дівчини про українську молодь публікувалися в міжнародних журналах і були представлені на виставках в Україні та за кордоном.
Проєкт "Ох, брате, де ж ти?" Марисі М'яновської / Фото EU NEIGHBOURS EAST
До фіналу фотоконкурсу "Родинні зв'язки" потрапили 3 українців
Окрім Марисі М'яновської, на конкурсі були представлені роботи ще двох українських митців. Зокрема, фотографиня з Києва Олена Морозова презентувала роботу, присвячену своїй бабусі.
Це сильна пам'ять для мене про мою бабусю. Вона була дуже важливою людиною в моєму житті й моєю найкращою подругою. Мені хотілось, щоб вона постійно була зі мною, щоб її життя постійно продовжувалось,
– розповіла Морозова.
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На фотоконкурс надійшло понад 400 заявок із 6 країн Східного партнерства
Міжнародний фотоконкурс був організований програмою EU NEIGHBOURS EAST у партнерстві з польським Fotofestiwal. Продемонструвати свою інтерпретацію на тему "Родинні зв'язки" запросили фотографів з 6 країн Східного партнерства:
- Азербайджану;
- Білорусі;
- Вірменії;
- Грузії;
- Республіки Молдова;
- України.
Загалом на конкурс надійшло понад 400 заявок. З них команда з 5 професійних міжнародних суддів обрала 18 фотопроєктів, які увійшли до списку відібраних кандидатів – по 3 від кожної країни. Їх запросили на церемонію вручення нагород у Тбіліському музеї фотографії та мультимедіа, де й оголосили імена переможців.
Фотоконкурс став головним заходом комунікаційної кампанії на тему "Родинні зв'язки"
У журі фотоконкурсу наголосили, що такі заходи допомагають наголосити на важливості тем сім'ї, традицій та культури різних країн.
Я дуже вражена тим, як представники країн Східної Європи передають своє бачення родинних зв'язків, що вкладають у них. Ці роботи змусили мене подивитись по-іншому на цю тему,
– зазначила представниця журі конкурсу Аріана Рінладо.
Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський додав, що вкрай важливим є фокус на сім'ї та родинних зв'язках, які зробили переможці фотоконкурсу у своїх роботах.
Родина – надзвичайно важлива частина нашого суспільства. І я радий, що Європейський Союз є частиною такої захоплюючої ініціативи,
– зауважив Герчинський.
Нагородження переможців фотоконкурсу "Родинні зв'язки" / Фото EU NEIGHBOURS EAST
EU NEIGHBOURS EAST – це регіональна комунікаційна програма Євросоюзу, що охоплює 6 країн Східного партнерства. Фотоконкурс став головним заходом комунікаційної кампанії на тему "Родинні зв'язки". Головна ідея кампанії полягає у тому, аби:
- показати надихаючі історії різних сімей;
- продемонструвати, як сім'я пов'язує нас із нашим корінням, культурою, традиціями, поглядами та майбутнім;
- передати, як родина допомогає не втрачати надію, любити та сподіватися на краще попри все.