Як розповіли в ДПСУ, на залізничному вокзалі Краматорська Яна з донькою прощалась із коханим чоловіком Олександром. Родину, як і сотні інших сімей, розлучила війна.
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Біля потяга до них підійшли двоє чоловіків, які представились журналістами з New York Times та запропонували зробити фото.
Момент прощання родини потрапив на першу шпальту
Пара усміхнулась, але погодилась і вже згодом подружжя побачило своє фото від кореспондента Деніела Берехулака на першій шпальті американського видання New York Times.
Яна та Олександр знову прощаються на вокзалі Краматорська / Фото New York Times
Фотографія українських прикордонників потрапило на першу шпальту видання / Скриншот
Подружжя прикордонників
Офіцери-прикордонники – Олександр та Яна, разом проходили службу в Краматорську. У лютому 2022 року, розуміючи небезпеку, Яна з маленькою дитиною поїхала на більш безпечну Хмельниччину.
Відтоді з Олександром вони майже не бачились.
Нещодавно Яна з донькою приїздила до Краматорська у відпустку, щоб провести час із коханим чоловіком та рідним татом. Однак відпустка швидко минула, і родина знову опинилася на вокзалі, де власне їх і зустріли кореспонденти.
Момент прощання родини / Фото New York Times