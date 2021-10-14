Такую информацию обнародовала местная полиция. Теперь женщине грозит наказание за повреждение автобуса.

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Не хотела надевать маску

На автовокзале города Груец водитель попросил украинку, чтобы та надела маску. Если не хочет – чтобы вышла из салона. Однако женщина просто разозлилась и начала бить автобус.

Украинке грозит до 5 лет заключения. Также, скорее всего, она будет вынуждена заплатить штраф за повреждение чужого имущества в размере 2 тысяч злотых.

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