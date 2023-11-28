Сотрудники налогового управления Польши также нашли у украинки сертификаты на рубины и изумруды, передает 24 Канал. Всю контрабанду у женщины изъяли.

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Драгоценности в носках и коробках от косметики

Сотрудники Госаудитслужбы Польши направили пассажирку из Украины на проверку во время прохождения таможенного контроля. Среди ее вещей нашли драгоценные контрабандные камни, большинство из которых — бриллианты.

Также инспекторы обнаружили сертификаты на бриллианты и другие камни – рубины и изумруды.

Гражданка Украины утверждала, что была в Дубае, чтобы получить важные документы. В ее багаже обнаружили драгоценные камни. Они были спрятаны в носке и в коробках от косметических аксессуаров.

– говорится в сообщении ведомства.

Вес всех камней – более 138 каратов. Мазовецкая налоговая администрация конфисковала контрабандный товар у украинки.

Заметим, что стоимость изъятых драгоценных камней оценивают в более 950 тысяч злотых, это примерно 8,7 миллиона гривен. Если бы камни были выставлены на продажу, убытки государственного бюджета составили бы более 200 тысяч злотых.

Делом занимается Мазовецкое таможенно-налоговое управление в Варшаве. Путешественницу могут оштрафовать.

У депутата обнаружили незадекларированное состояние на миллионы долларов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении депутату Ровенского облсовета Виталию Суховичу. Он заместитель председателя Полесского лесного офиса государственного предприятия "Леса Украины".

Правоохранители открыли уголовное производство против депутата и провели обыски на его рабочем месте и дома. Также обыскивали членов семьи Суховича. Им удалось найти свыше 4 миллиона долларов в разной валюте. Речь идет только о наличных деньгах.

Кроме того, правоохранители нашли:

три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5";

драгоценности и дорогие часы;

золотые монеты;

слитки золота;

2 пистолета;

автомат Калашникова с 16 магазинами к нему.

Это все не упоминая о многочисленных земельных участках в Ровно. Все это имущество не было задекларировано. Депутату сообщили о подозрении по статье 368-5 "Незаконное обогащение". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.