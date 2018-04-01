Украинка Анна Музычук завоевала "бронзу" чемпионата Европы по быстрым шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.

Об этом сообщает "Апостроф".

После 11 туров Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной, а также тремя другими шахматистками, набрали по 8 очков. Победитель и призеры были определены по дополнительным показателям.

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Золотую медаль завоевала Элизабет Петц из Германии, а серебряную – Анастасия Боднарук из России.

Поэтому, Музычук выиграла "бронзу", а Ушенина разместилась на четвертой строчке.

Среди мужчин в быстрых шахматах лучшим среди украинцев стал Антон Коробов. Шахматист занял седьмое место, уступив победителю Ивану Шаричу из Хорватии.