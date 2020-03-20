Украинка о коронавирусе на Diamond Princess: В первый день был хаос

Едва ли не первым местом, где украинцы один на один столкнулись с коронавирусом, стал борт круизного лайнера Diamond Princess. Это – первое туристическое судно, на котором обнаружили Covid-19, среди персонала было 25 украинцев. Из них 4 были заражены и лечились в Японии. О том, как на лайнер попала инфекция и как проходил карантин, рассказала одна из украинок, работавшая на судне.

Женщина решила не называть своего имени. Интересно, что и отбывать карантин все 25 граждан Украины тоже решили в Японии. С одной стороны – им показалась неприятной ситуация с эвакуированными украинцами в Новых Санжарах, с другой – это попросту было удобнее. Именно у берегов Японии была пришвартована Diamond Princess, которую поразил коронавирус. О своем пребывании на корабле женщина рассказала в интервью УНИАН.

Ранее Лайнер Diamond Princess покинули все пассажиры и члены экипажа

Коронавирус на судне

Лайнер Diamond Princess двигался по привычному маршруту. Поскольку это был азиатское направление, то судно останавливалось в портах Китая и Японии. Как рассказала украинка, обычно пассажиры едут на 7 или 15 дней круиза, они могут сойти в портах, посетить различные экскурсии и вернуться.

В порту Гонконга на борт поднялся инфицированный Covid-2019 человек. Он находился на судне в течение 5–6 дней и сошел на Тайване.

Мне точно не известно, измеряли у него температуру, брали образцы для тестирования или нет, но потом поступила информация, что он был заражен коронавирусом,

– рассказала украинка.

Борт на карантине

После появления информации об инфицированном пассажире судно еще некоторое время работало в обычном режиме. Правда, экипажу поступили подробные инструкции из Японии о том, как действовать в этом случае. Так, экипаж предупреждал пассажиров о личной гигиене, мытье рук и тому подобном.

Однако, по словам украинки, эти рекомендации люди зачастую не соблюдали и уже через несколько дней в медчасти лайнера стало больше людей, которые жаловались на недомогание.

Врачи делали тесты и подтверждали коронавирус. В первый день был хаос, какая-то растерянность, непонятно, что происходит и что делать... Ведь в компании впервые за 55 лет ее существования столкнулись с такой чрезвычайной ситуацией,

– рассказала украинка.

Однако, по ее словам, уже через день ситуация нормализовалась и все стало работать, как часы.

Людей изолировали в номерах, еду им доставляли туда же. Пассажирам даже разрешали гулять по палубе, правда, это делали по определенному графику и с соблюдением карантинного режима.

Украинка говорит, что спрос на алкоголь в карантинные дни среди пассажиров немного вырос, вероятнее всего потому, что люди надеялись: спиртное поможет им не заразиться.

Украинка до сих пор сомневается, было ли правильным решение об отправке судна на карантин. Дело в том, что система вентиляции на корабле была общая и вирусом заразились многие. Также на борту было много людей из группы риска, которым было более 80 лет.

Интересно! Борт простоял на карантине у берегов Японии со 2 февраля по 3 марта. За это время были инфицированы более 600 человек.

Самоизоляция украинцев в общежитии

Экипаж работал в тяжелых условиях, однако по определенному алгоритму. Дезинфицировали все поверхности, надевали маски. По словам украинки, в первые дни было морально тяжело приспособиться к ситуации, однако дальше она старалась не думать о вспышке инфекции и отвлекала мысли работой.

Родители о ситуации знали, но в Украине старались никому об этом не рассказывать.

С украинским консульством мы находились на связи, но бывали и недоразумения. Так, нам предложили эвакуацию с лайнера, мы не отказывались, просто попросили, чтобы карантин прошли в Японии. А в СМИ сразу появилось сообщение, что украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации. Это неправда,

– рассказала женщина.

Она также добавила, что никто не хотел оказаться в той ситуации, в которую попали эвакуированные из Китая в Новые Санжары люди.

Карантин в Японии прошел в префектуре Сайтама. На автобусах украинцев и других граждан с Diamond Princess перевезли в студенческое общежитие. Там люди провели еще 14 дней. К счастью, коронавирус ни у кого не обнаружили. Все получили справки и спокойно вернулись домой. В "Борисполе" у украинцев измерили температуру и констатировали: все в порядке.

Префектура Сайтама, где отбывали наземный карантин экипаж и пассажиры Diamond Princess: карта

Украинка не знает, или еще когда-нибудь согласится работать на круизном лайнере, однако говорит, что опыт получила незабываемый. Работу в чрезвычайной ситуации хорошо оплатили, в частности, персоналу оплатили 2 месяца отпуска.

Что известно о Diamond Princess?На борту круизного лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. Коронавирусом Covid-2019 заразилось 705 человек. На карантине в порту Йокогамы судно простояло больше месяца.