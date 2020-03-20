Українка про коронавірус на Diamond Princess: У перший день був хаос

Чи не першим місцем, де українці віч-на-віч стикнулися з коронавірусом, став борт круїзного лайнера Diamond Princess. Це – перше туристичне судно, на якому виявили Covid-19, серед персоналу було 25 українців. З них – 4 були інфіковані та лікувалися від недуги у Японії. Про те, як на лайнер потрапила інфекція та як проходив карантин розповіла одна з українок, що працювала на судні.

Жінка вирішила не називати свого імені. Цікаво, що й відбувати карантин усі 25 громадян України теж вирішили в Японії. З одного боку – їм здалась неприємною ситуація з евакуйованими українцями у Нових Санжарах, з іншого – це попросту було зручніше. Саме біля берегів Японії було пришвартована Diamond Princess, яку уразив коронавірус. Про своє перебування на кораблі жінка розповіла в інтерв’ю УНІАН.

Раніше Лайнер Diamond Princess покинули усі пасажири та члени екіпажу

Коронавірус на судні

Лайнер Diamond Princess рухався за звичним йому маршрутом. Оскільки це був азійський напрям, то судно зупинялося у портах Китаю та Японії. Як розповіла українка, зазвичай, пасажири мають 7 або 15 днів круїзу, вони можуть зійти у портах, відвідати різні екскурсії та повернутися.

У порту Гонконгу на борт піднявся інфікований Covid-2019 чоловік. Він перебував на судні упродовж 5 – 6 днів і зійшов на Тайвані.

Мені точно не відомо, чи вимірювали в нього температуру, чи брали зразки для тестування, але потім надійшла інформація, що він був заражений коронавірусом,

– переповіла українка.

Борт на карантині

Після появи інформації про інфікованого пасажира судно ще деякий час працювало у звичному режимі. Щоправда, екіпажу надійшли докладні інструкції про те, як діяти у цьому випадку з Японії. Так, екіпаж попереджав пасажирів про особисту гігієну, миття рук тощо.

Однак, за словами українки, цих рекомендацій люди частенько не дотримувалися і вже за кілька днів у медчастині лайнера побільшало людей, які скаржилися на недомагання.

Лікарі робили тести і підтверджували коронавірус. У перший день був хаос, якась розгубленість, не зрозуміло, що відбувається і що робити… Адже в компанії вперше за 55 років її існування зіткнулися із такою надзвичайною ситуацією,

– переповіла українка.

Однак, за її словами, вже через день ситуація нормалізувалася і все почало працювати, як годинник.

Людей ізолювали у камерах, їжу їм доставляли у номери. Пасажирам навіть дозволяли гуляти палубою, щоправда, це робили за певним графіком і з дотриманням карантинного режиму.

Українка каже, попит на алкоголь у карантинні дні серед пасажирів трохи зріс, найімовірніше тому, що люди сподівалися: спиртне допоможе їм не заразитися.

Українка досі сумнівається, чи було правильним рішенням про відправку судна на карантин. Річ у тім, що система вентиляції на кораблі була спільна і вірусом заразилися багато людей. Також на борту було багато людей із групи ризику, яким було понад 80 років.

Цікаво! Борт простояв на карантині біля берегів Японії з 2 лютого до 3 березня. За цей час були інфіковані понад 600 людей.

Самоізоляція українців у гуртожитку

Екіпаж працював у надтяжких умовах, проте за визначеним алгоритмом. Дезінфікували всі поверхні, одягали маски. За словами українки, у перші дні було морально важко призвичаїтись до ситуації, однак далі вона намагалась не думати про спалах інфекції та відволікала думки роботою.

Батьки про ситуацію знали, але в Україні намагалися нікому про це не розповідати.

З українським консульством ми перебували на зв’язку, але бували і непорозуміння. Так, нам запропонували евакуацію з лайнера, ми не відмовлялися, просто попросили, щоб карантин пройшли в Японії. А в ЗМІ одразу з’явилося повідомлення, що українці із Diamond Princess відмовилися від евакуації. Це неправда,

– розповіла жінка.

Вона також додала, що ніхто не хотів опинитися у тій ситуації, у яку потрапили евакуйовані з Китаю у Нові Санжари люди.

Карантин у Японії пройшов у префектурі Сайтама. Автобусами українців та інших громадян із Diamond Princess перевезли у студентський гуртожиток. Там люди провели ще 14 днів. На щастя, коронавірус ні в кого не виявили. Усі отримали довідки та спокійно повернулися додому. У "Борисполі" в українців виміряли температуру та констатували: усе гаразд.

Префектура Сайтама, де відбували наземний карантин екіпаж та пасажири Diamond Princess: карта

Українка не знає, чи ще коли-небудь погодиться працювати на круїзному лайнері, однак каже, що досвід отримала незабутній. Роботу у надзвичайній ситуації добре оплатили, зокрема, персоналу сплатили 2 місяці відпустки.

Що відомо про Diamond Princess? На борту круїзного лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Коронавірусом Covid-2019 заразилося 705 осіб. На карантині у порту Йокогами судно простояло понад місяць.