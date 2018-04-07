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Украинка с группой смельчаков установила необычный рекорд на Эвересте: видео

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Украинка стала участницей установления рекорда на Эвересте
Украинка стала участницей установления рекорда на Эвересте / Facebook

Украинка Стелла Шаблиовская в составе группы иностранцев установила рекорд в базовом лагере самой высокой вершины мира – горы Эверест.

На высоте более чем 5 тысяч метров они в течение получаса занимались фитнесом.

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Как рассказала сама Стелла Шаблиовская сам рекорд был установлен еще 28 декабря 2017 года, однако комитет Книги рекордов Гиннеса подтвердил его только в марте 2018-го, информирует "Общественное радио".

Чтобы установить рекорд, не менее 6 человек должны были заниматься силовыми упражнениями не менее, 30 минут.

По словам украинки, она стала соучастницей рекорда совершенно случайно, когда она поднималась в базовый лагерь Эвереста на высоте 5360 метров.

Ли Харт, который все это запланировал и заранее подавал заявку в комитет Гиннеса, является инструктором по фитнесу, у него есть свои компании. По условиям Гиннеса, ему нужно было найти 6 человек, которых бы он тренировал на Эвересте. Ну и еще нескольких он нашел по дороге в базовый лагерь – среди них была и я,
– вспоминает Стелла Шаблиовская.

Занятия фитнесом записывали не только на видео, но и на устройство, которое фиксировало, что участники рекорда действительно находятся на высоте более чем 5000 метров.

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Допис, поширений Travel Couple • Middle East ️ (@adventurefaktory)

По правилам Книги рекордов Гиннеса, рекордсменом признали только фитнес-инструктора, новозеландца из Великобритании Ли Харта, который подал заявку и провел занятие. Все остальные – участники установки рекорда – получили соответствующие сертификаты.

рекорд Еверест українка Стелла ШабліовськаУкраинка Стелла Шаблиовская – участница рекорда Книги рекордов Гиннеса в базовом лагере Эвереста

Кроме Украинки, в установке рекорда в базовом лагере Эвереста также приняли участие граждане Канады, Великобритании и Новой Зеландии.

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Накануне первая украинка, которая поднялась на Эверест Ирина Галай, сообщила, что намерена установить еще один отчаянный рекорд – подняться на ещё один 8-тысячник – гору Лходзе без кислородной маски.

Теги: Новости Украины Рекорды
Источник: 24 Канал
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