Украинка с собакой, которую эвакуировали из Уханя, добралась домой: фото
Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, таки вернулись в Херсон.
Девушка в инстаграм-аккаунте опубликовала фото с собакой и написала, что все расскажет, когда соберется с мыслями и отдохнет.
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Сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой,
– добавила она.
На фото видно, что Анастасии удалось вернуться домой вместе с собакой. В комментариях девушка отметила, что находится на самоизоляции.
Накануне Зинченко жаловалась, что о ней все забыли. По ее словам, история только на время стала громкой, а потом ситуация даже ухудшилась.
Что известно об отказе в эвакуации Зинченко?
19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.
В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.