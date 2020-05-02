09:31
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Украинка с собакой, которую эвакуировали из Уханя, добралась домой: фото

      - Читати новину українською
      Зинченко вернулась домой
      Зинченко вернулась домой / instagram.com/p/B_pmAjEn5t5/

      Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, таки вернулись в Херсон.

      Девушка в инстаграм-аккаунте опубликовала фото с собакой и написала, что все расскажет, когда соберется с мыслями и отдохнет.

      Ранее Нашли способ, как вернуть украинку с собакой из Китая

      Сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой,
      – добавила она.

      На фото видно, что Анастасии удалось вернуться домой вместе с собакой. В комментариях девушка отметила, что находится на самоизоляции.

      Накануне Зинченко жаловалась, что о ней все забыли. По ее словам, история только на время стала громкой, а потом ситуация даже ухудшилась.

      Что известно об отказе в эвакуации Зинченко?
      19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.

      В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Херсона Здоровье Новости политики Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Эвакуация украинцев Китай Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Почему "завис" второй этап медицинская реформа?
      1 мая , 22:00 Почему "завис" второй этап медицинская реформа?
      Павло Ковтонюк
      Игнорируют реальные угрозы: судьи пожаловались на уменьшение зарплат во время карантина
      1 мая , 19:30 Игнорируют реальные угрозы: судьи пожаловались на уменьшение зарплат во время карантина
      Ірина Шиба