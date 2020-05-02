Украинка с собакой, которую эвакуировали из Уханя, добралась домой: фото

Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, таки вернулись в Херсон.

Девушка в инстаграм-аккаунте опубликовала фото с собакой и написала, что все расскажет, когда соберется с мыслями и отдохнет.

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Сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой,

– добавила она.

На фото видно, что Анастасии удалось вернуться домой вместе с собакой. В комментариях девушка отметила, что находится на самоизоляции.

Накануне Зинченко жаловалась, что о ней все забыли. По ее словам, история только на время стала громкой, а потом ситуация даже ухудшилась.

Что известно об отказе в эвакуации Зинченко?

19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.



В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.