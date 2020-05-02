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      Українка з собакою, яку не евакуювали з Уханю, добралась додому: фото

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      Зінченко повернулася додому
      Зінченко повернулася додому / instagram.com/p/B_pmAjEn5t5/

      Українка Анастасія Зінченко, якій у лютому відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, таки повернулися в Херсон.

      Дівчина в інстаграм-акаунті опублікувала фото з собакою та написала, що все розповість, коли збереться з думками та відпочине.

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      Зараз я насолоджуюсь олів’є, шашликами, пловом та оселедцем під шубою,
      – додала вона.

      На фото видно, що Анастасії вдалося повернутися додому разом з собакою. У коментарях дівчина відзначила, що перебуває на самоізоляції.

      Напередодні Зінченко скаржилася, що про неї всі забули. За її словами, історія лише на якийсь час стала гучною, а потім ситуація навіть погіршилась.

      Що відомо про відмову в евакуації Зінченко?19 лютого дівчина не змогла вилетіти з епіцентру коронавірусу – китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.

      У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили. Дівчина розповідала, що китайська сторона не погодила вивіз тварини.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Херсона Здоров'я Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Евакуація українців Китай Новини України
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