Українка з собакою, яку не евакуювали з Уханю, добралась додому: фото

Українка Анастасія Зінченко, якій у лютому відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, таки повернулися в Херсон.

Дівчина в інстаграм-акаунті опублікувала фото з собакою та написала, що все розповість, коли збереться з думками та відпочине.

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Зараз я насолоджуюсь олів’є, шашликами, пловом та оселедцем під шубою,

– додала вона.

На фото видно, що Анастасії вдалося повернутися додому разом з собакою. У коментарях дівчина відзначила, що перебуває на самоізоляції.

Напередодні Зінченко скаржилася, що про неї всі забули. За її словами, історія лише на якийсь час стала гучною, а потім ситуація навіть погіршилась.

Що відомо про відмову в евакуації Зінченко?19 лютого дівчина не змогла вилетіти з епіцентру коронавірусу – китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.



У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили. Дівчина розповідала, що китайська сторона не погодила вивіз тварини.