Украинка выиграла серебро на юниорском Чемпионате мира по биатлону

20-летняя украинская биатлонистка Анна Кривонос стала серебряным призером юниорского чемпионата мира по биатлону, который проходит в Эстонии.

Украинка показала второй наилучший результат в индивидуальной гонке.

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Кривонос допустила по одному промаху на втором и третьем огневых рубежах и отстала от победительницы полячки Камилы Жук на 3 минуты и 4 секунды.

Kamila Zuk wins women's Individual competitions, Anna Kryvonos took the silver medal and Irina Kazakevich finished for the bronze medal #OTE18 pic.twitter.com/TrcUqdeV9M — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) 1 березня 2018 р.

Однако, именно благодаря точности 20-летняя биатлонистка из Глухова сумела обойти быстрых соперниц, которые допускали больше промахов на стрельбе.

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Еще три украинки Анна Коваленко, Валерия Дмитренко и Оксана Сигети, которые были представлены в этой гонке финишировали 38-й, 39-й и 52-й соответственно.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Индивидуальная гонка, женщины:

1. Камила Жук (Польша, 1 + 1 + 0 + 0) 41: 36.1

2. Анна Кривонос (Украина 0 + 1 + 1 + 0) +3: 04.7

3. Ирина Казакевич (Россия, 2 + 1 + 0 + 0) +3: 20.0

4. Анна Кебингер (Германия, 2 + 0 + 0 + 0) +3: 26.1

5. Мерт Бегу (Франция 0 + 2 + 0 + 1) +3: 32.6

6. Хло Левинс (США 0 + 1 + 0 + 2) +3: 37.4

...

38. Анна Коваленко (0 + 2 + 0 + 2) +8: 47.2

39. Валерия Дмитренко (2 + 2 + 0 + 2) +8: 57.7

52. Оксана Сигети (0 + 4 + 2 + 2) +11: 18.6

К слову, два года назад тогда 18-летняя Анна Кривонос торжествовала в индивидуальной гонке на мировом первенстве среди девушек.