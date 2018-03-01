Украинка выиграла серебро на юниорском Чемпионате мира по биатлону
20-летняя украинская биатлонистка Анна Кривонос стала серебряным призером юниорского чемпионата мира по биатлону, который проходит в Эстонии.
Украинка показала второй наилучший результат в индивидуальной гонке.
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Кривонос допустила по одному промаху на втором и третьем огневых рубежах и отстала от победительницы полячки Камилы Жук на 3 минуты и 4 секунды.
Однако, именно благодаря точности 20-летняя биатлонистка из Глухова сумела обойти быстрых соперниц, которые допускали больше промахов на стрельбе.
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Еще три украинки Анна Коваленко, Валерия Дмитренко и Оксана Сигети, которые были представлены в этой гонке финишировали 38-й, 39-й и 52-й соответственно.
Чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Индивидуальная гонка, женщины:
1. Камила Жук (Польша, 1 + 1 + 0 + 0) 41: 36.1
2. Анна Кривонос (Украина 0 + 1 + 1 + 0) +3: 04.7
3. Ирина Казакевич (Россия, 2 + 1 + 0 + 0) +3: 20.0
4. Анна Кебингер (Германия, 2 + 0 + 0 + 0) +3: 26.1
5. Мерт Бегу (Франция 0 + 2 + 0 + 1) +3: 32.6
6. Хло Левинс (США 0 + 1 + 0 + 2) +3: 37.4
...
38. Анна Коваленко (0 + 2 + 0 + 2) +8: 47.2
39. Валерия Дмитренко (2 + 2 + 0 + 2) +8: 57.7
52. Оксана Сигети (0 + 4 + 2 + 2) +11: 18.6
К слову, два года назад тогда 18-летняя Анна Кривонос торжествовала в индивидуальной гонке на мировом первенстве среди девушек.