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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українка виграла срібло на юніорському Чемпіонаті світу з біатлону

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Анна Кривонос
Анна Кривонос / Фото із відкритих джерел

20-річна українська біатлоністка Анна Кривонос стала срібною призеркою юніорського Чемпіонату світу з біатлону, що триває в Естонії.

Українка показала другий найкращий результат в індивідуальній гонці.

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Кривонос припустилась по одному промаху на другому та третьому вогневих рубежах і відстала від переможниці полячки Каміли Жук на 3 хвилини і 4 секунди.

Проте саме завдяки точності 20-річна біатлоністка з Глухова зуміла обійти швидших суперниць, які припускались більше промахів на стрільбі.

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Ще три українки Анна Коваленко, Валерія Дмитренко та Оксана Сігеті, які були представлені у цій гонці фінішували 38-ю, 39-ю та 52-ю відповідно.

Чемпіонат світу з біатлону серед юніорів. Індивідуальна гонка, жінки:

1. Каміла Жук (Польща, 1 + 1 + 0 + 0) 41: 36.1

2. Анна Кривонос (Україна, 0 + 1 + 1 + 0) +3: 04.7

3. Ірина Казакевич (Росія, 2 + 1 + 0 + 0) +3: 20.0

4. Анна Кебінгер (Німеччина, 2 + 0 + 0 + 0) +3: 26.1

5. Мерт Бегу (Франція, 0 + 2 + 0 + 1) +3: 32.6

6. Хло Левінс (США, 0 + 1 + 0 + 2) +3: 37.4

...

38. Анна Коваленко (0 + 2 + 0 + 2) +8: 47.2

39. Валерія Дмитренко (2 + 2 + 0 + 2) +8: 57.7

52. Оксана Сігеті (0 + 4 + 2 + 2) +11: 18.6

До слова, два роки тому тоді 18-річна Анна Кривонос тріумфувала в індивідуальній гонці на світовій першості серед дівчат.

Теги: Новини України Новини біатлону Естонія
Джерело: 24 Канал
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