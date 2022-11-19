Премию на Международном форуме безопасности в Галифаксе вручал сын покойного сенатора Джек Маккейн. Он вспомнил, что отец еще давно призывал "сдержать КГБшника Путина".

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Героини, вдохновляющие мир

Организаторы отметили, что 15% Вооруженных сил Украины – это женщины. Однако они совершают под обстрелами другую работу для победы.

Маккейн, вручая премию, отметил, что украинки вдохновляют мир.

Женщины Украины невольно стали вдохновившими мир героинями со смелостью, честью и достоинством,

– сказал сын сенатора.

Кстати, на форуме украинских женщин представляла первая леди Елена Зеленская, выступившая перед участниками. В обращении она упомянула, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.

Что известно о премии Маккейна

Премия Маккейна за лидерство на государственной службе вручается на Галифаксском международном форуме безопасности. Это происходит каждый год.

Награду могут получить люди из любой страны, показавшие лидерство в стремлении к человеческой справедливости.

Форум чествует память сенатора Джона Маккейна. В описании премии говорится, что, в частности, за постоянное упоминание о силе человеческого духа.

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