Премію на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі вручав син покійного сенатора Джек Маккейн. Він пригадав, що батько ще давно закликав "стримати КДБшника Путіна".

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Героїні, що надихають світ

Організатори зауважили, що 15% Збройних сил України – це жінки. Однак вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.

Маккейн, вручаючи премію, зазначив, що українки надихають світ.

Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ,

– сказав син сенатора.

До слова, на форумі українських жінок представляла перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками. У зверненні вона згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.

Що відомо про премію Маккейна

Премія Маккейна за лідерство на державній службі вручають на Галіфаксському міжнародному безпековому форумі. Це відбувається щороку.

Нагороду можуть отримати люди з будь-якої країни, які показали лідерство у прагненні до людської справедливості.

Форум вшановує пам'ять сенатора Джона Маккейна. В описі премії мовиться, що, зокрема, за постійне нагадування про силу людського духу.

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