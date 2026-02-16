В Польше украинку на авто оштрафовали на более 30 тысяч гривен: куда она спешила
- 23-летнюю украинку в Польше оштрафовали на 2 500 злотых за то, что она ехала почти 200 километров в час.
- Девушка объяснила, что превысила скорость, ведь спешила на маникюр.
В Польше 23-летнюю украинку оштрафовали за значительное превышение скорости. Женщина ехала почти 200 километров в час, ведь спешила в салон красоты.
Об этом сообщили в wPolsce24.
За что оштрафовали украинку в Польше?
Как рассказали в издании, украинка ехала на машине по трассе S17 из Люблина в Варшаву. Ограничение скорости там составляет 120 километров в час. Полиция заметила автомобиль, который ехал около 200 километров в час и "агрессивно обгонял другие машины".
Полицейские остановили машину. За рулем была 23-летняя девушка из Украины, которая проживает в Варшаве. Во время проверки она сказала, что спешила на запись в салон красоты, чтобы сделать маникюр.
В результате, за превышение скорости украинку оштрафовали на 2 500 злотых (более 30 тысяч гривен). Также она получила 15 штрафных баллов.
Полиция предупредила, что в случае повторного такого нарушения в течение двух лет штраф может вырасти вдвое.
