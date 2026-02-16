В Польше украинку на авто оштрафовали на более 30 тысяч гривен: куда она спешила

В Польше 23-летнюю украинку оштрафовали за значительное превышение скорости. Женщина ехала почти 200 километров в час, ведь спешила в салон красоты.

Об этом сообщили в wPolsce24.

За что оштрафовали украинку в Польше?

Как рассказали в издании, украинка ехала на машине по трассе S17 из Люблина в Варшаву. Ограничение скорости там составляет 120 километров в час. Полиция заметила автомобиль, который ехал около 200 километров в час и "агрессивно обгонял другие машины".

Полицейские остановили машину. За рулем была 23-летняя девушка из Украины, которая проживает в Варшаве. Во время проверки она сказала, что спешила на запись в салон красоты, чтобы сделать маникюр.

В результате, за превышение скорости украинку оштрафовали на 2 500 злотых (более 30 тысяч гривен). Также она получила 15 штрафных баллов.

Полиция предупредила, что в случае повторного такого нарушения в течение двух лет штраф может вырасти вдвое.

