Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. На видео яркие вспышки – горят базы врага.

К теме ВСУ впервые с начала нападения России показали Humvee в действии

Нет москаля, нет москаля,

– слышны за кадром голоса украинских защитников.

Отметим, что украинские герои продолжают уничтожать технику и личный состав российских оккупантов. Воинственный пыл врага стремительно падает, ведь пополнять ряды тысяч ликвидированных российских солдат никто не хочет. Чтобы не участвовать в боевых действиях, некоторые из них калечат себя. Известно также о случаях самоубийств.

К теме Сразу 120 россиян отказались воевать: все они из пункта дислокации одной армии