Відповідне відео опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. На кадрах можна побачити яскраві спалахи – горять бази ворога.

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Немає москаля, немає москаля,

– чути за кадром голоси українських захисників.

Дивіться відео, як ЗСУ знищують бази орків:



Відзначимо, що українські герої продовжують нищити техніку та особовий склад російських окупантів. Войовничий запал ворога стрімко падає, адже поповнювати склад тисяч ліквідованих російських солдатів не хоче ніхто. Аби не брати участі у бойових діях, деякі з них калічать себе. Відомо також про випадки самогубств.

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