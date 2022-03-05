Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий
Дополняем новость..
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
Российские захватчики продолжают пытаться продвинуться в Киев. Однако они несут только безумные потери. В частности, авиация ВСУ разбила колонну оккупантов под Броварами.
Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий
Дополняем новость..
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!