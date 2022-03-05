Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Доповнюємо новину
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Російські загарбники продовжують намагатися просунутися у Київ. Однак вони зазнають лише шалених втрат. Зокрема авіація ЗСУ розбила колону окупантів під Броварами.
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Доповнюємо новину
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!