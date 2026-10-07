Известный дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Украине стоит вкладывать средства в производство собственной баллистики и сколько ракет, по его оценке, может понадобиться для остановки российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Украине нужно наращивать производство баллистических ракет

Огрызко подчеркнул, что само наличие украинской баллистической ракеты еще не определяет результат. Ключевой вопрос – сколько таких ракет Украина сможет производить и применять.

Западные партнеры выделяют значительные средства на оборону Украины, однако часть этих денег остается на их предприятиях. Вместо этого часть финансирования следует направить непосредственно на расширение украинского ракетного производства.

Главный вопрос будет не в том, что она летает, а в том, сколько их у нас будет,

– сказал Огрызко.

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Сколько ракет нужно для ударов по НПЗ?

Дипломат считает, что у российской нефтеперерабатывающей промышленности есть уязвимое место, которым Украина может воспользоваться.

Если представить, что осталось 7 – 8 ключевых НПЗ, на каждый нужно максимум пять ракет. Это означает, что российская нефтеперерабатывающая промышленность останавливается,

– заявил Огрызко.

Он пояснил, что последствия такого сценария ощутит не только российская экономика. Дефицит дизельного топлива окажет прямое влияние и на обеспечение российской армии.

Огрызко назвал российскую нефтепереработку одной из ключевых целей для украинских ударов. Именно системное воздействие на эту отрасль может нанести России ощутимый ущерб.

И появление у Украины достаточного количества собственных баллистических ракет может существенно изменить ситуацию. Если Украина сможет нарастить производство, то получит возможность регулярно наносить удары по критически важным объектам российской инфраструктуры.

Отметим, что осенью Украина впервые применила в бою собственную тактическую баллистическую ракету FP-7. Президент Владимир Зеленский подтвердил ее боевое применение и поблагодарил военных за результат, а также заявил, что после этого начнется массовое производство ракеты.

FP-7 разрабатывает украинская компания Fire Point, которая также работает над баллистической ракетой FP-9. В начале сентября в компании сообщали, что обе ракеты находятся на этапе испытаний, а теперь FP-7 уже впервые применили на поле боя.