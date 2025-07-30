Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Шмыгаля для "ВВС-Украина".

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Когда Украина будет иметь собственные баллистические ракеты?

У Дениса Шмыгаля спросили, когда Украина будет иметь собственные баллистические ракеты для регулярного использования по целям в России.

Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу,

– ответил министр.

Напомним, в июне этого года Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над собственной ракетной программой. В частности, сейчас продолжается разработка массового производства баллистической ракеты.

К тому же заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко рассказал, что в Украине кардинально изменили подход к внедрению ракетной программы: эта отрасль стала приоритетом оборонной политики. По его словам, есть результат, который позволяет масштабировать выполнение запланированных мероприятий.

Ранее аналитики Defense Express также предполагали, что украинские баллистические ракеты уже проходят испытания непосредственно в зоне боевых действий.