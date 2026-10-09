Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

Что сообщил глава государства о переговорах?

В состав украинской переговорной команды вошли глава ОП Кирилл Буданов, заместитель главы ОП Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Консультации в Вашингтоне продлятся два дня подряд. Кроме того, представители Белого дома сообщили, что к переговорному процессу присоединятся советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, а также представители Европейского Союза и НАТО.

Усиление давления на Россию и защита украинского неба

Помимо обсуждения дипломатического трека, украинская сторона стремится донести до американской администрации важность усиления давления на российского диктатора Владимира Путина.

Киев подчеркивает необходимость усиления санкционного давления, увеличения финансовой помощи и предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что только комплексные меры в сфере безопасности и экономического давления способны заставить Москву сесть за стол переговоров. Отдельный формат консультаций с европейскими партнерами будет посвящен практическим шагам по защите украинского неба.

Контекст переговорного процесса

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские переговорщики отправятся в США для активизации дипломатии и разработки механизмов завершения войны.

Ранее глава государства также подчеркивал, что Соединенные Штаты располагают необходимыми инструментами для более существенного влияния на ход событий.