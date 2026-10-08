Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом. Подробности сообщает информационное агентство Reuters.

Что сказал глава государства о визите украинской команды в США?

Президент отметил, что украинские переговорщики будут находиться в США в течение 9 – 10 октября – там будут продолжаться переговоры с американской стороной.

Зеленский также отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о дипломатическом тупике в мирном процессе. Глава государства призвал Вашингтон не искать пути экономического сотрудничества с Россией, а усиливать санкционное давление на Москву.

По его словам, говорить о дипломатическом тупике одновременно с перспективой экономических договоренностей с Россией нелогично.

Зеленский призвал США ограничить российскую экономику, прекратить продажи и ужесточить санкции, в частности, против российского военно-промышленного сектора.

Напомним, ранее Украина заявила о готовности уже в октябре 2026 провести мирные переговоры в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы. По словам украинской стороны, теперь для начала переговоров необходим только ответ России. В то же время стороны рассматривают 5 различных вариантов частичного или полного прекращения огня.

Основной позицией Украины остается безусловное и полное перемирие, которое Киев согласился еще в марте 2025 года во время переговоров в Джидде. Она может заработать сразу после того, как Москва согласится на аналогичные условия.