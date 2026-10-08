Про це Володимир Зеленський сказав під час візиту до Прилук разом з главою МЗС Британії Едом Мілібендом. Подробиці передає інформаційна агенція Reuters.

Що сказав глава держави про візит української команди до США?

Президент зазначив, що українські переговорники перебуватимуть у США протягом 9 – 10 жовтня – там триватимуть переговори з американською стороною.

Зеленський також відреагував на слова держсекретаря США Марко Рубіо про дипломатичний глухий кут у мирному процесі.

Глава держави закликав Вашингтон не шукати шляхів економічної співпраці з Росією, а посилювати санкційний тиск на Москву. За його словами, говорити про дипломатичний тупик водночас із перспективою економічних домовленостей із Росією нелогічно.

Зеленський закликав США обмежити російську економіку, припинити продажі та посилити санкції, зокрема проти російського військово-промислового сектору.

Нагадаємо, раніше Україна заявила про готовність уже в жовтні 2026 року провести мирні переговори у тристоронньому форматі за участю Києва, Вашингтона та Москви. За словами української сторони, тепер для початку переговорів необхідна лише відповідь Росії.

Водночас сторони розглядають 5 різних варіантів часткового або повного припинення вогню. Основною позицією України залишається безумовне та повне перемир'я, на яке Київ погодився ще в березні 2025 року під час переговорів у Джидді. Воно може запрацювати одразу після того, як Москва погодиться на аналогічні умови.