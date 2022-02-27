Спикер украинского МИД Олег Николенко опроверг информацию о том, что украинская делегация якобы едет на переговоры в Беларусь. Кроме того, информация о том, что делегацию возглавит Николай Тучицкий, также не соответствует действительности.

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Олег Николенко подчеркнул, что наша страна открыта к переговорам. Однако в Гомель никто не поедет.

Украина открыта к переговорам для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле,

– заявил Николенко.

Главное о вторжении России в Украину

Утром 24 февраля глава кремля Путин объявил о проведении военной операции на территории Украины. Вождь оккупантов цинично заявил, что для мирных жителей угрозы нет.

Однако захватчики обстреливают жилые дома и даже детские сады. Из-за агрессии оккупантов гибнут даже дети.

Ожесточенные бои продолжаются на юге и севере страны, возле Харькова и под Киевом.

Российское руководство нагло врет своим гражданам, заявляя о том, что армия захватчиков не несет никаких потерь. Однако по последним подсчетам, около 4 300 российских оккупантов погибли. Кроме того, страна-агрессор несет серьезные потери своей техники и оружия. Многие вражеские военные добровольно сдаются в плен.

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