Речник українського МЗС Олег Ніколенко спростував інформацію про те, що українська делегація нібито їде на переговори в Білорусь. Крім того, інформація про те, що делегацію очолить Микола Тучицький, також не відповідає дійсності.

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Олег Ніколенко підкреслив, що наша країна відкрита до переговорів. Однак у Гомель ніхто не поїде.

Україна відкрита до переговорів задля припинення збройної агресії Росії. Водночас МЗС не підтверджує, що українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їхнє проведення у Гомелі,

– заявив Ніколенко.

Головне про вторгнення Росії до України

Уранці 24 лютого очільник кремля Путін оголосив про проведення військової операції на території України. Вождь окупантів цинічно заявив, що для мирних жителів загрози немає.

Однак загарбники обстрілюють житлові будинки та навіть дитячі садки. Через агресію окупантів гинуть навіть діти.

Найзапекліші бої тривають на Півдні та Півночі країни, біля Харкова та під Києвом.

Російське керівництво нахабно бреше своїм громадянам, заявляючи про те, що армія загарбників не зазнає жодних втрат. Однак за останніми підрахунками, близько 4 300 російських окупантів загинули. Крім того, країна-агресорка зазнає серйозних втрат своєї техніки та зброї. Багато ворожих військових добровільно здаються в полон.

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