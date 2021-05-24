Победителем конкурса стала группа Måneskin, которая представляла Италию. На втором месте оказалась Франция, а на третьем – Швейцария.
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Как оценили выступление Украины
Украинская группа Go_A "раскачала" Европу и заняла 5 место на нынешнем "Евровидении". Победителей традиционно определяло сначала профессиональное жюри, а затем и зрители.
Первое выступление украинской группы не оценили и дали только 97 голосов. Go_A получила 12 баллов от Литвы. Однако зрительское голосование кардинально изменило ситуацию. Европейцы отдали Украине 267 баллов и это твердое 2 место.
Выступление украинской группы Go_А на Евровидении / Фото Getty Images
Реакция украинцев на результаты
После объявления результатов в соцсетях произошел настоящий фурор. Голосование прокомментировали политики, звезды шоу-бизнеса и рядовые украинцы.
Владимир Зеленский в своем инстаграме также отреагировал на выступление Go_A. Он поддержал участников группы и отметил, что они достойно представили Украину.
Группа Go_A – крутое выступление и достойный результат на "Евровидении". Великолепное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны,
– подчеркнул президент.
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Как группа оценила свой результат
На своей странице в фейсбуке группа Go_A поблагодарила за поддержку всех, кто болел и голосовал за них. В аэропорту Амстердама украинцев провожали с подарками и цветами.
Группу Go_А встречали в аэропорту / Фото Укринформа
"Эмоции положительные. Это слезы счастья. Спасибо, что вы сегодня здесь. Нам очень приятно. Мы очень старались", – отметила солистка группы Екатерина Павленко.
Стоит отметить, что за всю историю на сцене "Евровидения" впервые прозвучала песня исключительно на украинском языке. Сейчас она входит в ведущие чарты мировых музыкальных сервисов.
Выступление украинской группы Go_А в финале: смотрите видео