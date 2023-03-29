Об этом сообщил в фейсбуке руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.
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"Птички" оснащены тепловизорами
"Посетили бойцов 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые держат рубежи в Донецкой области. Привезли нашим защитникам прямо на передовую 12 разведывательных дронов БПЛА Mavic 3Т. Поблагодарили командира бригады Ивана Винника, его заместителя Дмитрия Кучера за их ежедневный подвиг", – говорится в сообщении.
Артур Палатный отмечает, что дроны приспособлены для работы в темноте.
Благодаря этим дронам оккупанты не покоятся ни днем, ни ночью. Ведь эти "птички" оснащены тепловизорами, поэтому помогать нашим защитникам точно бить врага даже ночью,
– подчеркнул руководитель "Украинской команды".
"Украинская команда" доставила на передовую разведывательные дроны для "Черных Запорожцев": смотрите видео