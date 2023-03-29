Про це повідомив у фейсбук керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

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"Пташки" оснащені тепловізорами

"Завітали до бійців 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які тримають рубежі у Донецькій області. Привезли нашим захисникам прямо на передову 12 розвідувальних дронів БПЛА Mavic 3Т. Подякували командиру бригади Івану Віннику, його заступнику Дмитру Кучері та всім бійцям цієї героїчної бригади за їх щоденний подвиг, – йдеться у повідомленні.

Артур Палатний зазначає, що дрони пристосовані для роботи у темряві.

Завдяки цим дронам окупанти не матимуть спокою ані вдень, ані вночі. Адже ці "пташки" оснащені тепловізорами, тож допомагатимуть нашим захисникам влучно бити ворога навіть вночі,

– наголосив керівник "Української команди".

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Нагадаємо. 72-а Окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців у перші дні широкомасштабного вторгнення тримала оборону Києва, звільняла від окупантів Бучу, Гостомель та інші населені пункти Київської області, а зараз стримує ворога у Донецькій області.