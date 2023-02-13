Про це у соцмережах повідомив керівник штабу Артур Палатний.

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Як зазначив Палатний, в рамках ініціативи "Тепло на фронт" вдалося зібрати понад 4,5 мільйони гривень.

"Друзі, українці! Ваша рішучість допомагати бійцям на передовій вражає! За півтори доби ми з вами зібрали кошти більш ніж на 8 тисяч індивідуальних наборів для обігріву наших захисників. Разом ми зібрали майже мільйон гривень, щоб допомогти нашим героям добити зиму і дочекатися весняного тепла. А загалом в межах нашої ініціативи "Тепло на фронт" зібрано вже понад 4,5 мільйони гривень. Це дозволило забезпечити індивідуальними наборами для обігріву понад 30 тисяч захисників", – повідомив Артур Палатний.

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За словами керівника "Української команди", зараз завершується формування наборів.

"Українська команда" вже формує теплові набори, де будуть хімічні грілки для тіла та міні піч. Найближчими днями ці набори відправляться на передову. Дякую кожному, хто долучився до ударного збору. Нашим буде тепло – ворогам пекло,

– заявив Палатний.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого року "Українська команда" надала допомогу понад 131 тисячі військових та цивільних. Загальна вага допомоги склала 650 тонн, загальна сума вартості допомоги – 110 мільйонів гривень.