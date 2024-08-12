Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Украинская команда" объявляет срочный сбор на дополнительные самолетики-камикадзе для Курского направления. Каждый ваш донат – это помощь нашим военным! Каждый самолетик-камикадзе – это уничтоженный враг, танк, беха, бронемашина,

– говорится в сообщении.

Помощь военным на Курском направлении – это дополнительная защита нашей Харьковской и Сумской областей от вражеских обстрелов, отмечают в волонтерском штабе.

"Украинская команда" объявляет сбор на дополнительные самолетики-камикадзе: смотрите видео

Приобщиться к сбору может каждый желающий. Реквизиты благотворительного фонда "Украинская команда":