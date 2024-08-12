Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Українська команда" оголошує терміновий збір на додаткові літачки-камікадзе для Курського напрямку. Кожен ваш донат – це допомога нашим військовим! Кожен літачок-камікадзе – це знищений ворог, танк, беха, бронемашина,

– йдеться у повідомленні.

Допомога військовим на Курському напрямку – це додатковий захист нашої Харківщини та Сумщини від ворожих обстрілів, наголошують у волонтерському штабі.

"Українська команда" оголошує збір на додаткові літачки-камікадзе: дивіться відео

Долучитись до збору може кожен охочий. Реквізити благодійного фонду "Українська команда":