Украинская команда объявила сбор Тепло на фронт: донать, чтобы согреть защитников

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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Друзья! Вскоре на улице будет очень холодно. Отопительный сезон начался. И хотя в окопах у наших бойцов батарей нет, мы можем с вами их согреть. "Украинская команда" объявляет ежегодный сбор "Тепло на фронт". За два года войны мы с вами уже согрели более 70 тысяч защитников. В этом году собираем на индивидуальные наборы для воинов,

– говорится в сообщении "Украинской команды".

"Украинская команда" объявила сбор "Тепло на фронт": видео

В каждом наборе будут грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Стоимость одного такого набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.



Стоимость набора составляет 100 гривен / Фото "Украинская команда"

"Донать 100 гривен и согрей одного бойца. Три тысячи гривен – согрей взвод. 10 тысяч гривен – целую роту. Или донать, сколько пожелаешь. Включи отопление защитникам! Согрей своих, чтобы враги пылали!" – призывает "Украинская команда".

Приобщиться к сбору можно по реквизитам: