Українська команда оголосила збір Тепло на фронт: донать, щоб зігріти захисників

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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Друзі! Невдовзі надворі буде дуже холодно. Опалювальний сезон розпочався. І хоч в окопах у наших бійців батарей немає, ми можемо з вами їх зігріти. "Українська команда" оголошує щорічний збір "Тепло на фронт". За два роки війни ми з вами вже зігріли понад 70 тисяч захисників. Цьогоріч збираємо на індивідуальні набори для воїнів,

– мовиться у повідомленні "Української команди".

"Українська команда" оголосила збір "Тепло на фронт": відео

В кожному наборі будуть грілки для тіла, сухий душ та антибактеріальна присипка. Вартість одного такого набору – 100 гривень, повідомляють волонтери.



Вартість набору становить 100 гривень / Фото "Українська команда"

"Донать 100 гривень та зігрій одного бійця. Три тисячі гривень – зігрій взвод. 10 тисяч гривень – цілу роту. Або донать, скільки забажаєш. Увімкни опалення захисникам! Зігрій своїх, щоб вороги палали!" – закликає "Українська команда".

Долучитися до збору можна за реквізитами: