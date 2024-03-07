Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный. Он отметил, что дроны буквально на вес золота на передовой, особенно – на Авдеевском направлении.

Читайте также "Украинская команда" привезла FPV-дроны на южное направление и передала их генералу Марченко

50 FPV-дронов для "Магуры"

"Сегодня Авдеевское направление – одно из самых тяжелых на фронте. Враг пытается прорваться дальше, а наши воины сдерживают его продвижение. Сражаются за каждый метр украинской земли. 47 бригада уже длительное время на этом направлении", – отметил Артур Палатный.

В "Украинской команде" рассказали о передаче дронов "Магури": смотрите видео

50 FPV-дронов волонтеры передали роте ударных беспилотных авиакомплексов 47 бригады "Магура".

Дроны там на вес золота. Уже завтра эти беспилотники полетят на головы орков,

– отметил руководитель "Украинской команды".

Ранее "Украинская команда" доставила партию боевых дронов и наземную станцию управления беспилотниками защитникам на южном направлении. Также недавно волонтеры "Украинской команды" привезли FPV-дроны и системы РЭБ нескольким подразделениям на Бахмутском направлении.