Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний. Він зазначив, що дрони буквально на вагу золота на передовій, особливо – на Авдіївському напрямку.

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50 FPV-дронів для "Магури"

"Сьогодні Авдіївський напрямок – один з найважчих на фронті. Ворог намагається прорватися далі, а наші воїни стримують його просування. Б'ються за кожен метр української землі. 47 бригада вже тривалий час на цьому напрямку", – зазначив Артур Палатний.

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50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади "Магура".

Дрони там на вагу золота. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків,

– наголосив керівник "Української команди".

Раніше "Українська команда" доставила партію бойових дронів та наземну станцію керування безпілотниками захисникам на південному напрямку. Також нещодавно волонтери "Української команди" привезли FPV-дрони та системи РЕБ декільком підрозділам на Бахмутському напрямку.