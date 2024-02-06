Про це повідомив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний. Він зазначив, що сьогодні південний напрямок – один з найгарячіших і найважливіших.

Цікаво Розвідники підрозділу Kraken отримали від волонтерів дрони та зігрівальні набори, – Палатний

"Українська команда" привезла захисникам на південному напрямку необхідні речі

Привезли нашим захисникам на південному напрямку необхідні речі: 50 FPV-дронів, наземну станцію керування безпілотниками та півтори тисячі обігрівчих наборів. Передали цю допомогу легендарному командиру зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів ОУВ "Херсон" генерал-майору Дмитру Марченку, а в народі – кіборгу "Марчелло",

– повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що генерал Марченко разом із військовослужбовцями не пустили ворога в Миколаїв, зупинили окупантів на шляху до Одеси, а зараз звільняють від них Херсонську область.

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Сьогодні південний напрямок – один з найгарячіших, найскладніших і найважливіших. Захисники дякують за дрони і запевняють, що ці "пташки" будуть ефективно нищити ворога,

– наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" зібрала 50 тисяч обігрівних наборів для бійців на передовій, яких вистачить майже для 100 батальйонів.

Також повідомлялося, що "Українська команда" планує придбати для захисників 200 великих дронів, які летять набагато далі, ніж FPV-дрони, та несуть набагато більший боєприпас.