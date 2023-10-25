Следовательно, волонтерская поддержка военных должна быть усилена. Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный во время передачи очередного автомобиля бойцам батальона "Карпатская Сечь".

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Mitsubishi Pajero поможет воинам выполнять боевые занятия еще быстрее и оперативнее

Оккупанты сходят с ума от своих военных неудач, усиливая обстрелы и "мясные штурмы". Поэтому нужно увеличить помощь нашим защитникам. Сегодня "Украинская команда" передает уже 67-й автомобиль на передовую. Этот Mitsubishi Pajero мы приобрели для воинов стрелкового батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина. Уверен, этот Mitsubishi Pajero поможет ребятам более оперативно и качественно выполнять боевые задания.

– заявил Артур Палатный.

Он отметил, что добровольческий стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина героически сражался за Ирпень, Романовку и другие населенные пункты Киевской области. Затем его бойцы увольняли Харьковскую область в районе Изюма. А сейчас защищают Украину на Лиманском направлении.

Волонтеры передали воинам еще один внедорожник: смотрите видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала внедорожник Mitsubishi Pajero Третьей отдельной штурмовой бригаде. Также волонтеры снабдили разведчиков группы Гюрзы зимней формой наивысшего уровня теплозащиты.