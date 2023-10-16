Об этом сообщили в соцсетях волонтерского штаба. Команда подчеркнула, что это стало возможным благодаря людям, которые донатили в поддержку Украине.

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Волонтерскому штабу удалось собрать четверть миллиарда гривен донатов

"Уже 600 дней и ночей Украина борется с российскими оккупантами. Защитники приближают нашу победу, а мы с вами им в этом помогаем. Вместе с вами "Украинская команда" преодолела рубеж в четверть миллиарда гривен помощи нашим и гражданским защитникам. 250 миллионов – это ваши донаты. И по гривне, и по 100 тысяч. Каждый из них важен. Это помощь наших зарубежных друзей. Это присоединение всех, кто с начала полномасштабного вторжения стал в поддержку ВСУ", – говорится в сообщении "Украинской команды".

В общей сложности волонтеры передали защитникам, переселенцам и другим уязвимым категориям украинцев 1330 тонн груза. Помощь получили более 265 тысяч человек.

В частности, волонтеры уже отправили на передовую 275 беспилотников: более 150 дронов-камикадзе, а также разведывательные дроны и большие мультикоптеры, на которые собирали тысячи украинцев. Также защитникам передали 65 автомобилей, 1150 "бандерпечей" и 30 тысяч индивидуальных согревающих наборов.

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Кроме того, 440 тонн гуманитарной помощи "Украинская команда" при поддержке иностранных партнеров отправила жителям прифронтовых регионов, деоккупированных территорий и переселенцам.

Эти цифры – простое доказательство того, что вместе мы большая "Украинская команда". Работаем! Помогаем! Побеждаем!",

– отметили в волонтерском штабе.