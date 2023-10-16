Про це повідомили у соцмережах волонтерського штабу. Команда підкреслила, що це стало можливим завдяки людям, які донатили для підтримки України.

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Волонтерському штабу вдалося зібрати чверть мільярда гривень донатів

"Вже 600 днів та ночей Україна бореться з російськими окупантами. Захисники наближають нашу перемогу, а ми з вами їм в цьому допомагаємо. Разом з вами "Українська команда" подолала рубіж у чверть мільярда гривень допомоги нашим захисникам та цивільним. 250 мільйонів – це ваші донати. І по гривні, і по 100 тисяч. Кожен з них важливий. Це допомога наших закордонних друзів. Це долучення усіх, хто з початку повномасштабного вторгнення став на підтримку ЗСУ", – мовиться у повідомленні "Української команди".

Загалом волонтери передали захисникам, переселенцям та іншим вразливим категоріям українців 1330 тонн вантажу. Допомогу отримали понад 265 тисяч людей.

Зокрема волонтери вже відправили на передову 275 безпілотників: понад 150 дронів-камікадзе, а також розвідувальні дрони та великі мультикоптери, на які збирали тисячі українців. Також захисникам передали 65 автомобілів, 1150 "бандерпечей" та 30 тисяч індивідуальних зігрівальних наборів.

"Українська команда" зібрала допомогу на чверть мільярда гривень: дивіться відео

Окрім того, 440 тонн гуманітарної допомоги "Українська команда" за підтримки іноземних партнерів відправила мешканцям прифронтових регіонів, деокупованих територій та переселенцям.

Ці цифри – простий доказ того, що разом ми велика "Українська команда". Працюємо! Допомагаємо! Перемагаємо!",

– наголосили у волонтерському штабі.