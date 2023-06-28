Об этом сообщается на фейсбуке-странице волонтерского штаба. О результатах инициативы читайте дальше.

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"Украинская команда" передала на передовую 15 тысяч спреев от комаров. Эти защитные средства нужны там не меньше, чем оружие или дроны. Прошли дожди, и сейчас будет еще больше комаров. Поэтому мы должны надежно защитить защитников, чтобы ничто не мешало нашим ребятам и девчатам бить врага", – заявил представитель волонтерского штаба Орест Криштафович.

Он отметил, что собранных средств хватит, чтобы обеспечить средствами от комаров десятки подразделений.

Спасибо всем, кто донатил! Вместе мы собрали полмиллиона гривен. И сможем защитить бойцов более 40 подразделений,

– подчеркнул Криштафович.

В "Украинской команде" отметили, что спреи произведены в Украине и они получили много одобрительных отзывов, в том числе от военных, которые уже пользуются ими.

"Украинская команда" передала на передовую 15 тысяч спреев от комаров: видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" привезла в Херсон 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС. Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала военным и гражданским лицам, пострадавшим от войны, свыше 1 000 тонн помощи общей стоимостью 200 миллионов гривен. Всего помощь от "Украинской команды" получили более 200 тысяч украинцев.