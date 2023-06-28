Про це повідомляється на фейсбуці-сторінці волонтерського штабу. Про результати ініціативи читайте далі.

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"Українська команда" передала на передову 15 тисяч спреїв від комарів. Ці захисні засоби потрібні там не менше, ніж зброя чи дрони. Пройшли дощі, і зараз буде ще більше комарів. Тож маємо надійно захистити захисників, щоб ніщо не заважало нашим хлопцям і дівчатам бити ворога", – заявив представник волонтерського штабу Орест Криштафович.

Він зазначив, що зібраних коштів вистачить, щоб забезпечити засобами від комарів десятки підрозділів.

Дякуємо всім, хто донатив! Разом ми зібрали пів мільйона гривень. І зможемо захистити бійців понад 40 підрозділів,

– наголосив Криштафович.

В "Українській команді" відзначили, що спреї вироблено в Україні і вони отримали багато схвальних відгуків в тому числі від військових, які вже користуються ними.

"Українська команда" передала на передову 15 тисяч спреїв від комарів: відео

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" привезла у Херсон 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від російського теракту на Каховській ГЕС. Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала військовим та цивільним, які постраждали від війни, понад 1 000 тонн допомоги загальною вартістю 200 мільйонів гривень. Загалом допомогу від "Української команди" отримали більш ніж 200 тисяч українців.