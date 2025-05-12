Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу "Украинской команды" в фейсбуке.

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Военнослужащие 70 батальона 101 бригады ТрО защищали Северодонецк, били оккупантов под Купянском и Работиным, а сейчас сдерживают их в Сумской области, говорится в сообщении "Украинской команды".

Сумское направление сейчас – одно из самых напряженных на фронте. Там очень горячо. Ежедневные бои. Нашим воинам очень нужна наша поддержка. Внедорожник на передовой – это скорость и безопасность. Возможность вовремя выполнять боевые задачи, не подвергая лишней опасности жизни воинов,

– сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он заверил, что "Украинская команда" и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто держит сложные участки фронта.

Помощь 101 бригаде ТрО: смотрите видео

Ранее "Украинская команда" передала внедорожник 153 отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Также сообщалось, что за время полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей. А также более 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и другую технику. В общей сложности волонтерский штаб передал почти 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.