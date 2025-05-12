Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку "Української команди" у фейсбуці.
Дивіться також "Українська команда" разом з чемпіоном-паралімпійцем Крипаком передали автівку бійцям БТГ ХНУПС
Військовослужбовці 70 батальйону 101 бригади ТрО захищали Сєвєродонецьк, били окупантів під Куп'янськом і Роботиним, а зараз стримують їх на Сумщині, йдеться у повідомленні "Української команди".
Сумський напрямок зараз – один із найнапруженіших на фронті. Там дуже гаряче. Щоденні бої. Нашим воїнам дуже потрібна наша підтримка. Позашляховик на передовій – це швидкість та безпека. Можливість вчасно виконувати бойові завдання, не наражаючи на зайву небезпеку життя воїнів,
– сказав керівник "Української команди" Артур Палатний.
Він запевнив, що "Українська команда" й надалі буде підтримувати тих, хто тримає найскладніші ділянки фронту.
Допомога 101 бригаді ТрО: дивіться відео
Раніше "Українська команда" передала позашляховик 153 окремій механізованій бригаді ЗСУ.
Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову понад 80 автомобілів. А також більш ніж 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ та іншу техніку. Загалом волонтерський штаб надав майже 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.