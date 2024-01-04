Об этом сообщили на фейсбук-странице "Украинской команды". Какая стоимость одного набора для обогрева – рассказываем дальше.

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Волонтеры планируют обогреть 50 тысяч военных

"Вместе с календарем сместились и крещенские морозы. По прогнозу, через пару дней – до минус двадцати. На следующей неделе – сплошные морозы. Представьте, как оно нашим защитникам в окопах. Должны обогреть 50 тысяч наших ребят на передовой. Донать сегодня на теплые наборы для наших защитников, чтобы на следующей неделе доехало", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Волонтерский штаб собирает средства на хотпаки военным: смотрите видео

В "Украинской команде" отметили, что стоимость одного набора для обогрева бойцов – 140 гривен.

140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согретый целый взвод. Согрей своих, чтобы враги пылали!

– призывает "Украинская команда".

Присоединиться к сбору и согреть защитников можно по ссылке.