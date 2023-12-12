Деталями передачи помощи военным волонтеры "Украинской команды" поделились в фейсбуке.

К теме "Украинская команда" в День ВСУ передала разведчикам дроны-камикадзе и наборы для обогрева

"Украинская команда" поздравляет наших защитников с Днем Сухопутных войск Украины! Передали еще одну партию дронов-камикадзе и наземную станцию управления беспилотниками 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти ребята – настоящие герои. Они защищали Киев, освобождали Бучу и Херсон, сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас защищают Украину на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Волонтеры отметили, что ранее также поставляли этой бригаде беспилотники.

Наш волонтерский штаб не в первый раз помогает дронами "черным запорожцам". И мы точно знаем, что в их руках наши дроны-камикадзе станут эффективным инструментом "ускоренной демобилизации" врагов,

– подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" не впервые передает дроны военным

Ранее во время дрон-марафона "Украинская команда" собрала средства почти на 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления БПЛА.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли дроны-камикадзе на передовую бойцам нескольких подразделений в Лиманском и Бахмутском направлениях.