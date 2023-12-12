Деталями передачі допомоги військовим волонтери "Української команди" поділились у фейсбуці.

До теми "Українська команда" в День ЗСУ передала розвідникам дрони-камікадзе та набори для обігріву

"Українська команда» вітає наших захисників з Днем Сухопутних військ України! Передали ще одну партію дронів-камікадзе та наземну станцію керування безпілотниками 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці хлопці – справжні герої. Вони боронили Київ, звільняли Бучу та Херсон, стримували ворога під Бахмутом та Вугледаром. І зараз захищають Україну на одному з найгарячіших напрямків", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Волонтери зазначили, що раніше також поставляли цій бригаді безпілотники.

Наш волонтерський штаб не вперше допомагає дронами "чорним запорожцям". І ми точно знаємо, що в їхніх руках наші дрони-камікадзе стануть ефективним інструментом "прискореної демобілізації" ворогів,

– наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Українська команда" не вперше передає дрони військовим

Раніше під час дрон-марафону "Українська команда" зібрала кошти на майже 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування БПЛА.

Також повідомлялося, що волонтери "Української команди" привезли дрони-камікадзе на передову бійцям декількох підрозділів на Лиманському та Бахмутському напрямках.