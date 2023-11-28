Следовательно, волонтерский штаб "Украинская команда" обратился в Кабинет министров с требованием отменить постановление. Что об этом известно – рассказываем в материале.

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Волонтеры "Украинской команды" записали видеообращение в Кабмин

"Мы, волонтеры "Украинской команды", требуем от Кабинета министров не отсрочить, а отменить постановление №953 от 5 сентября 2023 года "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения". Этот документ делает невозможным получение гуманитарной помощи от иностранных партнеров и Приведет к коллапсу волонтерской деятельности. Каждый пункт этого Порядка – это очередной круг бюрократического ада, который теперь придется преодолевать всем волонтерам Украины", – говорится в обращении "Украинской команды".

Волонтеры призывают Кабмин отменить постановление: смотрите видео

После введения в действие нового "Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения" миллионы простых украинцев и военных будут лишены необходимой своевременной помощи, отмечают волонтерском штабе.

Вместо помощи волонтеры вынуждены будут убеждать западные благотворительные фонды, чтобы они выполняли чрезмерные правительственные требования по ввозу гуманитарных грузов. Призываем правительство отменить постановление №953, которое парализует волонтерское движение в стране! Бюрократией Победу не одержишь,

– подчеркнули волонтеры.